В Іспанії закрили справу про вбивство російського пілота Кузьмінова

10 грудня 2025, 15:33
В Іспанії закрили справу про вбивство російського пілота Кузьмінова
Фото: з вільного доступу
Максіма Кузьмінова було вбито у Вільяхойосі (Аліканте) в лютому минулого року.
Суд в Іспанії закрив справу про вбивство російського пілота Максіма Кузьмінова, який втік на територію України на військовому гелікоптері, а згодом виїхав до Іспанії, де його знайшли вбитим у лютому 2024 року.
 
Про це пише ABC.
 
Розслідування, що проводилося в умовах суворої секретності, не змогло встановити провину будь-якої конкретної особи / осіб як організаторів / виконавців злочину. Тому суд у Вільяхойосі (Аліканте) розпорядився про тимчасове припинення справи про вбивство Кузьмінова.
 
"Проаналізувавши обставини та взявши до уваги вимоги, яких має бути дотримано для вчинення кримінального правопорушення, суддя доходить висновку, що недостатньо доказів для покладення кримінальної відповідальності на будь-яку конкретну особу як на виконавця, співучасника або пособника після подій, які призвели до цієї справи. Тому... має бути ухвалено рішення про тимчасове припинення провадження у справі", – ідеться в ухвалі суду.
 
За даними джерел ABC, це могло бути замовне вбивство, скоєне російськими спецслужбами. Однак це твердження, через понад рік, так і не підтвердилося.
війна в Україніросія окупантиІспанія

