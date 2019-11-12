"Укравтодор" буде збирати скарги водіїв через додаток
"Укравтодор" розпочав співпрацю з навігаційною системою Waze, яка дозволяє збирати дані водіїв про стан дорожнього покриття, аварії чи погодні умови онлайн, повідомляє "Економічна правда".
Фото: Економічна правда
Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.
Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них.
Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали.
Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.
"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.
Нагадаємо, що "Укравтодор" відмовиться від "ямкового" ремонту доріг
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