"Укравтодор" буде збирати скарги водіїв через додаток

Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу

"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.

"Укравтодор" розпочав співпрацю з навігаційною системою Waze, яка дозволяє збирати дані водіїв про стан дорожнього покриття, аварії чи погодні умови онлайн, повідомляє "Економічна правда".

Фото: Економічна правда

Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.

Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них.

Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали.

Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.

"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що "Укравтодор" відмовиться від "ямкового" ремонту доріг