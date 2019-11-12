Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Укравтодор" буде збирати скарги водіїв через додаток

Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу
"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.
"Укравтодор" буде збирати скарги водіїв через додаток Фото: ukrafoto.com

"Укравтодор" розпочав співпрацю з навігаційною системою Waze, яка дозволяє збирати дані водіїв про стан дорожнього покриття, аварії чи погодні умови онлайн, повідомляє "Економічна правда".

Фото: Економічна правда

Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.

Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них.

Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали.

Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.

"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що "Укравтодор" відмовиться від "ямкового" ремонту доріг 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2019 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.