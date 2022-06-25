"Укрпошта" анонсувала нову колекцію марок

Із 28 червня "Укрпошта" запускає нову колекцію поштових марок, присвячених знищеному українському літаку "Мрія".

Ескіз для марок створила 11-річна Софія Кравчук з Волині, повідомляє очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Софія Кравчук намалювала літак АН-225 та дівчинку Марію, яка літає. Цей малюнок минулого року став призером на Всеукраїнському конкурсі малюнку та фотографії "Що для мене Україна?"

Крім марок у продаж надійде тематична листівка, конверт та мерч. Ігор Смілянський анонсував, що марка вийде з 28 червня, пообіцявши деталі згодом.

Тираж цієї серії складає 3 мільйони, проте купити їх можна з певними обмеженнями - не більше 2 маркованих аркушів, 5 листівок та 5 конвертів. Придбати можна у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах.

Очільник "Укрпошти" також анонсував вихід тематичного мерчу, першим володарем якого став голівудський актор Бен Стіллер.