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"Укрпошта" анонсувала нову колекцію марок

Авторкою ілюстрації є 11-річна призерка Всеукраїнського конкурсу малюнку Софія Кравчук
Із 28 червня "Укрпошта" запускає нову колекцію поштових марок, присвячених знищеному українському літаку "Мрія".
"Укрпошта" анонсувала нову колекцію марок "Укрпошта" анонсувала нову колекцію марок з Ан-225 "Мрія" Фото: Ігор Смілянський

Ескіз для марок створила 11-річна Софія Кравчук з Волині, повідомляє очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський. 

Софія Кравчук намалювала літак АН-225 та дівчинку Марію, яка літає. Цей малюнок минулого року став призером на Всеукраїнському конкурсі малюнку та фотографії "Що для мене Україна?"

Крім марок у продаж надійде тематична листівка, конверт та мерч.  Ігор Смілянський анонсував, що марка вийде з 28 червня, пообіцявши деталі згодом. 

Тираж цієї серії складає 3 мільйони, проте купити їх можна з певними обмеженнями - не більше 2 маркованих аркушів, 5 листівок та 5 конвертів. Придбати можна у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах.

Очільник "Укрпошти" також анонсував вихід тематичного мерчу, першим володарем якого став голівудський актор Бен Стіллер.

 

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25 06 2022 14:05
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