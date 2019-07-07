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"Укрпошта" оголосила конкурс на краще оформлення поштових скриньок

Ескіз повинен бути у вигляді малюнка, графічного макета, з візуалізацією, в електронному вигляді (формат jpeg, 300 dpi)
"Укрпошта" оголосила конкурс на краще оформлення поштових скриньок. Переможцям передадуть скриньки на розпис та оформлення за власні кошти.
"Укрпошта" оголосила конкурс на краще оформлення поштових скриньок Фото: volynpost.com

Роботи переможців прикрашатимуть скриньки на вході до Головпоштамту Києва (вул. Хрещатик, 22), повідомляє "Громадське".

"Учасникам потрібно продемонструвати своє бачення зв’язку між людьми у всьому світі, адже саме цю важливу роль виконує пошта загалом, і поштові скриньки зокрема", - ідеться у повідомленні.

Ескіз повинен бути у вигляді малюнка, графічного макета, з візуалізацією, в електронному вигляді (формат jpeg, 300 dpi). Не можна використовувати в роботі висловлювання та зображення політичного характеру; що суперечать етичним нормам, законодавству України; що несуть потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави.

Кількість робіт від одного учасника не обмежена. Підсумки конкурсу буде оголошено й опубліковано 12 серпня. 

Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).

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07 07 2019 17:27
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