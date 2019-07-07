"Укрпошта" оголосила конкурс на краще оформлення поштових скриньок
Роботи переможців прикрашатимуть скриньки на вході до Головпоштамту Києва (вул. Хрещатик, 22), повідомляє "Громадське".
"Учасникам потрібно продемонструвати своє бачення зв’язку між людьми у всьому світі, адже саме цю важливу роль виконує пошта загалом, і поштові скриньки зокрема", - ідеться у повідомленні.
Ескіз повинен бути у вигляді малюнка, графічного макета, з візуалізацією, в електронному вигляді (формат jpeg, 300 dpi). Не можна використовувати в роботі висловлювання та зображення політичного характеру; що суперечать етичним нормам, законодавству України; що несуть потенційну загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності держави.
Кількість робіт від одного учасника не обмежена. Підсумки конкурсу буде оголошено й опубліковано 12 серпня.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг із пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% - для непріоритетних, на 11,1% - для пріоритетних відправлень, а також вартість лінійок тарифів із пересилання відправлень "Стандарт", "Експрес" та SmartBox з 1 січня 2019 року - другий етап підвищення, затвердженого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах зв'язку та інформацізаціі (НКРЗІ).
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