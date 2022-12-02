Укрпошта випускає марку "Зброя Перемоги"

До дня Збройних сил України 6 грудня Укрпошта анонсувала випуск марки "Зброя Перемоги".

Випуск є благодійним, а вартість марочного аркуша – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок, який буде використаний на потреби ЗСУ

Про це повідомляє глава Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж аркуша лише 200 тисяч примірників.

"На зображеннях, які ви зможете побачити, зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: "Вільха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТБ2", FGM-149 "Джавелін", "M142 Хаймарс", – зазначив Смілянський.

Він також підкреслив, що передзамовлення нової марки "Зброя Перемоги" можна зробити вже сьогодні в онлайн-магазині Укрпошти.

Нагадаємо, що 4 листопада Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".