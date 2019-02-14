"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою

Під час пілотного проекту "Укрпошта" буде доставляти субсидії близько 1,1 млн пенсіонерам, які отримують пенсії через "Укрпошту", і максимально сприяти своєчасному отриманню платежів за надані комунальні послуги

Компанія "Укрпошта" в березні-травні 2019 року в рамках реалізації пілотного проекту доставить монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг понад мільйону одержувачів.

Також компанія доставить кожному одержувачу субсидій (близько 4 млн осіб) персональне повідомлення щодо нарахування субсидії і механізму виплати, повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Наразі проходить процес підписання необхідних угод з Пенсійним фондом. Всім пенсіонерам, яких обслуговує "Укрпошта", листоноші доставлять субсидії готівкою в день отримання пенсії.

Таким чином, пенсіонери зможуть не витрачати додатковий час на відвідування поштового відділення і вчасно оплатити комунальні послуги.

Термін дії пілотного проекту - березень-травень 2019 року. За результатами аналізу ефективності проекту буде прийматися рішення щодо його подальшого впровадження.

Субсидії будуть виплачуватися щомісяця за попередній календарний місяць (у березні - за лютий, в квітні - за березень, в травні - за квітень).

"Ми готуємо мережу для безперебійного забезпечення виплат субсидій тим, хто буде отримувати їх в готівковій формі через "Укрпошту". Жодних змін чи незручностей клієнти не відчують", - цитується в повідомленні генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили безготівковий механізм монетизації субсидій. Однак незабаром після цього було прийнято "політичне рішення", щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня.

Видача субсидій готівкою збігається з періодом виборів президента.