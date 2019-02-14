"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою
Також компанія доставить кожному одержувачу субсидій (близько 4 млн осіб) персональне повідомлення щодо нарахування субсидії і механізму виплати, повідомляє прес-служба "Укрпошти".
Наразі проходить процес підписання необхідних угод з Пенсійним фондом. Всім пенсіонерам, яких обслуговує "Укрпошта", листоноші доставлять субсидії готівкою в день отримання пенсії.
Таким чином, пенсіонери зможуть не витрачати додатковий час на відвідування поштового відділення і вчасно оплатити комунальні послуги.
Термін дії пілотного проекту - березень-травень 2019 року. За результатами аналізу ефективності проекту буде прийматися рішення щодо його подальшого впровадження.
Субсидії будуть виплачуватися щомісяця за попередній календарний місяць (у березні - за лютий, в квітні - за березень, в травні - за квітень).
"Ми готуємо мережу для безперебійного забезпечення виплат субсидій тим, хто буде отримувати їх в готівковій формі через "Укрпошту". Жодних змін чи незручностей клієнти не відчують", - цитується в повідомленні генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні запустили безготівковий механізм монетизації субсидій. Однак незабаром після цього було прийнято "політичне рішення", щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня.
Видача субсидій готівкою збігається з періодом виборів президента.
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