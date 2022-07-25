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Укрпошта запускає нову послугу: посилки видаватимуть день у день

Завдяки новій послузі "Точка видачі" відправлення приймається у відділенні поштового зв’язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр
Державна Укрпошта оголосила про запровадження нової послуги "Точка видачі", яка дозволяє видавати посилки щодня — без відправки на сортувальні центри.
Укрпошта запускає нову послугу: посилки видаватимуть день у день Фото: Mind.ua
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
 
"Завдяки новій послузі "Точка видачі" відправлення приймається у відділенні поштового зв’язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр", - йдеться у повідомленні.
 
Послуга доступна з 25 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку.
 
"Оскільки відправлення доступне до видачі одразу після його прийому, до мінімуму скорочується час з моменту оформлення відправлення до моменту надсилання одержувачу смс-повідомлення про надходження посилки, а також суттєво зменшується ціна.
 
Для прикладу, вартість доставки посилки вагою до 2 кг за тарифом "Укрпошта Експрес" в межах області коштуватиме 38 грн, а доставка аналогічного відправлення за тарифом "Точка видачі" - 15 грн", - пояснили в компанії.
 
В Укрпошті додали, що нова послуга підійде підприємцям у сфері e-commerce, які надсилають замовлення клієнтам у межах свого міста.
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25 07 2022 16:14
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