Укрпошта запускає нову послугу: посилки видаватимуть день у день

Завдяки новій послузі "Точка видачі" відправлення приймається у відділенні поштового зв’язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр

Державна Укрпошта оголосила про запровадження нової послуги "Точка видачі", яка дозволяє видавати посилки щодня — без відправки на сортувальні центри.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Завдяки новій послузі "Точка видачі" відправлення приймається у відділенні поштового зв’язку та вручається одержувачу у цьому самому відділенні без відправки на сортувальний центр", - йдеться у повідомленні.

Послуга доступна з 25 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку.

"Оскільки відправлення доступне до видачі одразу після його прийому, до мінімуму скорочується час з моменту оформлення відправлення до моменту надсилання одержувачу смс-повідомлення про надходження посилки, а також суттєво зменшується ціна.

Для прикладу, вартість доставки посилки вагою до 2 кг за тарифом "Укрпошта Експрес" в межах області коштуватиме 38 грн, а доставка аналогічного відправлення за тарифом "Точка видачі" - 15 грн", - пояснили в компанії.

В Укрпошті додали, що нова послуга підійде підприємцям у сфері e-commerce, які надсилають замовлення клієнтам у межах свого міста.