Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Укрспецекспорт" уклав меморандум з катарцями щодо концесії порту "Ольвія"

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.
"Укрспецекспорт" уклав меморандум з катарцями щодо концесії порту "Ольвія" Фото: twitter.com/USNavyEurope

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Меморандум заключили між проєктною компанією катарського оператора QTerminals W.L.L. ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та "дочкою" "Укроборонсервісу" - "Укрспецекспортом".

Компанія QTerminals управляє  найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів. 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував підписання меморандуму:

"Серед іншого, документ врегульовує питання, пов’язані зі спільним користуванням інфраструктурними об’єктами, та допоможе сторонам об’єднати зусилля для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту".

Меморандум також передбачає заходи, спрямовані на співпрацю сторін з органами місцевого самоврядування та органами державної влади Миколаївської області, державними підприємствами та відомствами з метою забезпечення сталого розвитку, а також інвестиційної привабливості регіону, в якому здійснюється проєкт. 

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Нагадаємо, що Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2020 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.