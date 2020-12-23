"Укрспецекспорт" уклав меморандум з катарцями щодо концесії порту "Ольвія"
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
Меморандум заключили між проєктною компанією катарського оператора QTerminals W.L.L. ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та "дочкою" "Укроборонсервісу" - "Укрспецекспортом".
Компанія QTerminals управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував підписання меморандуму:
"Серед іншого, документ врегульовує питання, пов’язані зі спільним користуванням інфраструктурними об’єктами, та допоможе сторонам об’єднати зусилля для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту".
Меморандум також передбачає заходи, спрямовані на співпрацю сторін з органами місцевого самоврядування та органами державної влади Миколаївської області, державними підприємствами та відомствами з метою забезпечення сталого розвитку, а також інвестиційної привабливості регіону, в якому здійснюється проєкт.
Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.
Нагадаємо, що Суднобудівний завод "Укроборонпрому" розпочав процедуру банкрутства
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам