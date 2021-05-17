Унаслідок негоди знеструмлені 120 населених пунктів у 5 областях України

Найбільше від негоди постраждала Дніпропетровська, Херсонаська і Кіровоградська область.

Через складні погодні умови станом на 07:00 понеділка, 17 травня, сталося знеструмлення 120 населених пунктів у 5 областях України, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 07 год. 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в понеділок уранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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