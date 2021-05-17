Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Унаслідок негоди знеструмлені 120 населених пунктів у 5 областях України

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Найбільше від негоди постраждала Дніпропетровська, Херсонаська і Кіровоградська область.
Унаслідок негоди знеструмлені 120 населених пунктів у 5 областях України Фото: УНІАН

Через складні погодні умови станом на 07:00 понеділка, 17 травня, сталося знеструмлення 120 населених пунктів у 5 областях України, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 07 год. 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в понеділок уранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: У квітні на торгах ціни на електроенергію зросли до 4,9%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2021 12:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.