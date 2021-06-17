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Уперше за 13 років на Олімпійські ігри запросили суддю з України

Всесвітня федерація тхеквондо підтвердила запрошення на Олімпійські ігри судді Андрія Старкова. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України
Тренер Дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Андрій Старков отримав запрошення на Олімпійські ігри у Токіо як суддя тхеквондо ВТФ. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України.
Уперше за 13 років на Олімпійські ігри запросили суддю з України Фото: dniprorada.gov.ua
Про це повідомляє Дніпровська міськрада, передає Укрінформ.
 
"Всесвітня федерація тхеквондо підтвердила запрошення на Олімпійські ігри судді Андрія Старкова. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України", - йдеться в повідомленні.
 
Всього на Олімпіаді в Токіо змагання з тхеквондо судитимуть 30 рефері, 15 чоловіків і 15 жінок. З них 11 - з Європи.
 
Відбір суддів тривав із 2016 року. У ньому брали участь тільки фахівці міжнародної кваліфікації, які мають певну кількість "відсуджених" турнірів. Кожен мав взяти участь у п’яти етапах відбору-кваліфікації.
 
Андрій Старков – майстер спорту України, дворазовий володар Кубка України, призер чемпіонатів України з тхеквондо. У квітні 2021 року був визнаний найкращим суддею чемпіонату Європи з тхеквондо.
 
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17 06 2021 14:32
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