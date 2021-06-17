Уперше за 13 років на Олімпійські ігри запросили суддю з України

Всесвітня федерація тхеквондо підтвердила запрошення на Олімпійські ігри судді Андрія Старкова. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України

Тренер Дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Андрій Старков отримав запрошення на Олімпійські ігри у Токіо як суддя тхеквондо ВТФ. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України.

Про це повідомляє Дніпровська міськрада, передає Укрінформ.

"Всесвітня федерація тхеквондо підтвердила запрошення на Олімпійські ігри судді Андрія Старкова. За останні 13 років – це перше запрошення судді від України", - йдеться в повідомленні.

Всього на Олімпіаді в Токіо змагання з тхеквондо судитимуть 30 рефері, 15 чоловіків і 15 жінок. З них 11 - з Європи.

Відбір суддів тривав із 2016 року. У ньому брали участь тільки фахівці міжнародної кваліфікації, які мають певну кількість "відсуджених" турнірів. Кожен мав взяти участь у п’яти етапах відбору-кваліфікації.

Андрій Старков – майстер спорту України, дворазовий володар Кубка України, призер чемпіонатів України з тхеквондо. У квітні 2021 року був визнаний найкращим суддею чемпіонату Європи з тхеквондо.