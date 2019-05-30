Управитель "Межигір’ям" відхрещується від Мураєва і каже, що законно виграв конкурс
"Є чинне законодавство і процедура щодо конкурсу управителя Межигір'ям. Ми витримали букву закону від і до… Підкреслюю, все в рамках чинного Закону України", – написав Олексій Вороненко у Facebook.
Він каже, що вдячний активістам, які зберігали резиденцію до цього.
"Ми не вороги в цьому питанні, а якраз навпаки – партнери. В крайньому випадку – здорові опоненти", – стверджує Вороненко.
"Помічник, це що ключова фігура? Або це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Гаразд би був помічником, але з січня 2018 го таким не є", – написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва через те, що "його позиція стала з роками все більше деструктивною і нікчемною".
Він пообіцяв не судитись із журналістами, однак попросив "не писати брехню".
Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської рада при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.
"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", – зазначив Вороненко.
Нагадаємо, напередодні арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.
Ним стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".
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