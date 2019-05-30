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Управитель "Межигір’ям" відхрещується від Мураєва і каже, що законно виграв конкурс

Він також обурився "шумом" навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгенія Мураєва
Директор фірми "Скомпані", яка виграла конкурс на управління арештованою резиденцією "Межигір’я", заявляє, що процедура відбору була законною.
Управитель "Межигір’ям" відхрещується від Мураєва і каже, що законно виграв конкурс Фото: wikimapia.org

"Є чинне законодавство і процедура щодо конкурсу управителя Межигір'ям. Ми витримали букву закону від і до… Підкреслюю, все в рамках чинного Закону України", – написав Олексій Вороненко у Facebook.

Він каже, що вдячний активістам, які зберігали резиденцію до цього.

"Ми не вороги в цьому питанні, а якраз навпаки – партнери. В крайньому випадку – здорові опоненти", – стверджує Вороненко.

"Помічник, це що ключова фігура? Або це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Гаразд би був помічником, але з січня 2018 го таким не є", – написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва через те, що "його позиція стала з роками все більше деструктивною і нікчемною".

Він пообіцяв не судитись із журналістами, однак попросив "не писати брехню".

Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської рада при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.

"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", – зазначив Вороненко.

Нагадаємо, напередодні арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" обрали управителя.

Ним  стало ТОВ "Скомпані", директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгенія Мураєва, екс-члена партії "Опозиційний блок".

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30 05 2019 15:31
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