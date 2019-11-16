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Уряд обіцяє кредити під 3-5% на купівлю землі - Милованов

Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що в новому державному бюджеті України на 2020 рік заклали 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в рамках земельної реформи
"Я сьогодні написав, що кредити на купівлю землі під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто купуватиме мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу".
Уряд обіцяє кредити під 3-5% на купівлю землі - Милованов Фото: з вільних джерел

Кабінет Міністрів України обіцяє кредити під 3-5% річних для тих, хто захоче придбати землю, щоб потім на ній працювати, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні написав, що кредити на купівлю землі під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто купуватиме мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто працюватиме на землі. А як ми переконаємося що не буде корупції? Через ту ж базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - цитує міністра портал тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA).

Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що в новому державному бюджеті України на 2020 рік заклали 4,4 млрд грн на підтримку кредитування в рамках земельної реформи.

Як повідомлялося, Верховна Рада України в середу, 13 листопада, ухвалила в першому читанні законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року та можливість її продажу іноземцям у 2023 році.

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16 11 2019 12:37
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