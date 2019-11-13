Гончарук про продаж землі: Не можемо задовольнити всіх, будемо балансувати
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук констатує, що задовольнити всіх у питанні продажу землі не вдасться, але без земельної реформи життя селян не покращити, повідомляє "Українська правда".
Пряма мова: "1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля!
Сьогодні парламент може в першому читанні розглянути законопроекти про обіг землі. Звертаюсь до них за підтримкою. Для всіх нас і для України це дуже важливо.
Перш ніж виносити ці законопроекти на розгляд громадськості, ми проводили численні консультації та переговори, опрацьовували декілька десятків можливих сценаріїв. Потім протягом двох місяців у нас був постійний діалог, як з прихильниками, так і з противниками цієї ініціативи, з метою пошуку спільного знаменника.
Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання – балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться в першу чергу для українців та в інтересах українців".
Деталі: Прем'єр-міністр заявив, що "земельна реформа – це не про розпродаж землі, це про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм: продати, працювати на ньому чи здавати в оренду".
"Ми - не старі політики, які вже вісім скликань поспіль з року в рік продовжували мораторій, заохочуючи за безцінь продавати через "сірі" схеми землю та здавати її в оренду за копійки", - зазначив Гончарук.
"Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не змінюватимемо та не будемо давати можливості людям самостійно розпоряджатись своєю землею. Земельна реформа - це наш виклик!", - додав він.
Нагадаємо, що "Слуга народу" готова підтримати закон про створення ринку землі
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