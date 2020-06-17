Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня, - Максим Степанов Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 17 червня

"Ми пропонуємо подовжити карантин до 31 липня 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні. На території регіонів зі значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Фото: ІТС.ua

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо подовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 17 червня. "Ми пропонуємо подовжити карантин до 31 липня 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні. На території регіонів зі значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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