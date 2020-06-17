ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"Ми пропонуємо подовжити карантин до 31 липня 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні. На території регіонів зі значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня, - Максим Степанов
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 17 червня
Фото: ІТС.ua
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо подовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 17 червня.
"Ми пропонуємо подовжити карантин до 31 липня 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні. На території регіонів зі значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів", - заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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