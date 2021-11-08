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Уряд продовжить карантин до 1 жовтня
Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року
Фото: Українська правда
Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
"Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - сказав Шмигаль.
Він додав, що за минулий тиждень в Україні проведено майже 1 млн щеплень проти коронавірусу. Постачання вакцини відбуваються регулярно — як за державний кошт, так і завдяки міжнародним партнерам, наголосив глава уряду.
Як повідомлялося, 16 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити карантин до 31 серпня.
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11 08 2021 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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