Уряд продовжить карантин до 1 жовтня

Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року

Кабінет Міністрів продовжить режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - сказав Шмигаль.

Він додав, що за минулий тиждень в Україні проведено майже 1 млн щеплень проти коронавірусу. Постачання вакцини відбуваються регулярно — як за державний кошт, так і завдяки міжнародним партнерам, наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, 16 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити карантин до 31 серпня.