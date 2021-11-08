Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд продовжить карантин до 1 жовтня

Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року
Кабінет Міністрів продовжить режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня.
Уряд продовжить карантин до 1 жовтня Фото: Українська правда
Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
 
"Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - сказав Шмигаль.
 
Він додав, що за минулий тиждень в Україні проведено майже 1 млн щеплень проти коронавірусу. Постачання вакцини відбуваються регулярно — як за державний кошт, так і завдяки міжнародним партнерам, наголосив глава уряду.
 
Як повідомлялося, 16 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити карантин до 31 серпня.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2021 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.