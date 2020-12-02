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Уряд скерував 3,5 млрд грн на ремонт та будівництво шкіл

"На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів"
Кабінет міністрів України виділив 3,5 млрд грн на ремонт і завершення будівництва опорних та великих шкіл в Україні, а також закупівлю обладнання та оновлення їхніх інтер'єрів.
Уряд скерував 3,5 млрд грн на ремонт та будівництво шкіл Фото: з вільних джерел

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".

"На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів", - написав прем'єр.

Гроші виділили у рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів". Гончарук також зазначив, що фінансувати школи уряд буде разом з місцевою владою:

  • фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром - 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету; 
  • фінансування в ОТГ та районах - 90% бюджетних коштів і 10% місцевих; 
  • фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення - 95% з бюджету, решту - місцева влада.

Роботи у школах обіцяють завершити до 31 грудня 2020 року.

Раніше в уряді повідомляли, що до кінця 2020 року усі сільські школи в Україні мають позбавитися туалетів на вулиці та організувати теплі вбиральні всередині приміщення.

Також в Кабміні анонсували початок будівництва об'єктів соціальної та освітньої сфери. Зокрема, з 1 березня планують почати будувати 100 нових шкіл, 100 дитячих садків та 100 нових стадіонів.

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12 02 2020 16:54
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