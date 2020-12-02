Уряд скерував 3,5 млрд грн на ремонт та будівництво шкіл
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".
"На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів", - написав прем'єр.
Гроші виділили у рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів". Гончарук також зазначив, що фінансувати школи уряд буде разом з місцевою владою:
- фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром - 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету;
- фінансування в ОТГ та районах - 90% бюджетних коштів і 10% місцевих;
- фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення - 95% з бюджету, решту - місцева влада.
Роботи у школах обіцяють завершити до 31 грудня 2020 року.
Раніше в уряді повідомляли, що до кінця 2020 року усі сільські школи в Україні мають позбавитися туалетів на вулиці та організувати теплі вбиральні всередині приміщення.
Також в Кабміні анонсували початок будівництва об'єктів соціальної та освітньої сфери. Зокрема, з 1 березня планують почати будувати 100 нових шкіл, 100 дитячих садків та 100 нових стадіонів.
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