Уряд тестує видачу усіх дозволів для відкриття бізнесу "в один клік"
Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на слова заступника міністра економіки з питань цифровізації Ігоря Дядюри, повідомляє "Економічна правда".
Він пояснює, що наразі для відкриття власного бізнесу українцям доводиться витрачати час і зусилля на отримання дозвільних документів, подання декларацій, відкриття банківських рахунків. Наприклад, для відкриття перукарні необхідно отримати 18 документів.
"При чому головною проблемою часто стає необхідність дотримання принципу послідовності, тобто не можливо отримати документ №3, поки не отримав №1-2. В рамках реалізації "Е-підприємець" отримати всі необхідні дозвільні документи можна буде за декілька кліків на порталі "Дія", - розповів Дядюра.
Проєкт використовує принцип "ланцюжка": документи після заявки починають відразу обробляти, на кожному етапі приймається кваліфікований електронний підпис від держоргану, який першим видає довідку.
Заявку можна буде відстежити і зрештою отримати повний пакет документів для відкриття бізнесу.
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