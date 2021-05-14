Уряд тимчасово запровадив граничні націнки на пальне

Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах

Запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок на пальне – це вимушений і тимчасовий захід на період карантин

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

Сьогодні, 14 травня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину. Продавці пального повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни, що реалізується через мережу АЗС.

"Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах… Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадить прозорий механізм ціноутворення", - прокоментував ухвалення постанови міністр розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах: не більше 7 грн (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива та не більше 5 грн (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Такі максимальні торговельні надбавки запропоновані на підставі проведеного аналізу маржинальності роздрібного продажу пального, виходячи з даних міжнародних інформаційних агентств про вартість пального на європейських біржах, відкритих статистичних даних та відкритих даних українських інформаційних агенцій щодо роздрібної вартості пального за останні 3 роки.

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.

Постанова вступає в силу з наступного дня після публікації, тобто з 15 травня.