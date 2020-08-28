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Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби

"Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції"
У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.
Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби Слово і Діло

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повідомила, що отримала запевнення від прем’єра Дениса Шмигаля про збереження роботи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. 

Як повідомляє "Європейська правда" про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми були раді почути від пана Шмигаля, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні", - сказано в повідомленні. 

У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України. 

"Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції", - зазначили в асоціації.

Раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що Туреччина вводить додаткові мита на українські товари: бізнес просить владу втрутитися

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28 08 2020 13:14
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