Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повідомила, що отримала запевнення від прем’єра Дениса Шмигаля про збереження роботи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Як повідомляє "Європейська правда" про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
"Ми були раді почути від пана Шмигаля, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні", - сказано в повідомленні.
У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.
"Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції", - зазначили в асоціації.
Раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.
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