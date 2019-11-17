Уряд вперше передбачив кошти на туристичний потенціал. Що це означає?

В ухваленому бюджеті на 2020 рік Кабінет міністрів передбачив 240 мільйонів гривень на розкриття туристичного потенціалу

Як зазначено у проєкті закону, загалом на розвиток креативних індустрій та культури уряд передбачив 15,1 мільярда гривень. З них 240 мільйонів гривень виділили на розкриття туристичного потенціалу.

Для порівняння, минулого року в бюджеті на «фінансову підтримку розвитку туризму та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні» передбачили 18,8 млн грн.,передає "Громадське".

Під час презентації проєкту бюджету 5 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що в Україні туризм наразі майже не розвивається. Очільник уряду зазначив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає до 10%, тож Україні потрібно починати інвестувати в розвиток.

«Нам потрібно інвестувати в те, щоб продавати країну. Щоб сюди приїжджали туристи, привозили свою валюту, купували тут послуги. Це стимулюватиме розвиток малого підприємництва і створюватиме робочі місця», — заявив Гончарук.

За його даними, в середньому кожен турист витрачає в Україні по 500 доларів.

«Це ті гроші, які підуть в українську економіку», — додав прем’єр.

Нагадаємо, що у проєкті бюджету на 2020 рік передбачено видатки «на розкриття туристичного потенціалу» у розмірі 240 мільйонів гривень. Такі видатки будуть здійснюватися вперше.