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Уряд збільшив максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті

Замість скасованої норми уряд встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння
Кабінет міністрів скасував норму про те, що на час карантину в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі, допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно.
Уряд збільшив максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті Фото: espreso.tv

Про це свідчить постанова уряду від 25 березня 2020 року, повідомляє "Громадське".

Замість скасованої норми уряд встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Водночас для службового транспорту встановили більш м'яку норму, згідно з якою допускається кількість пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Ухвалена постанова продовжує до 24 квітня заборону на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

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26 03 2020 17:17
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