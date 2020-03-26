CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів скасував норму про те, що на час карантину в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі, допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд збільшив максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті
Замість скасованої норми уряд встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння
Фото: espreso.tv
Про це свідчить постанова уряду від 25 березня 2020 року, повідомляє "Громадське".
Замість скасованої норми уряд встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.
Водночас для службового транспорту встановили більш м'яку норму, згідно з якою допускається кількість пасажирів у межах кількості місць для сидіння.
Ухвалена постанова продовжує до 24 квітня заборону на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.
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