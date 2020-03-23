НОВИНИВ умовах загальнонаціонального карантину багато українців працюють дистанційно. Законодавство не повністю регулює режим віддаленої роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Особливості дистанційної роботи та виплати зарплати в час карантину
Однак є деякі аспекти, на які слід звернути увагу
Фото: flickr.com
Особливості дистанційної роботи пояснили на сайті "Координаційного центру з надання правової допомоги", передає 24 КАНАЛ.
Дистанційна робота: основне
- під час карантину або обмежувальних заходів роботодавець може доручити працівникові виконувати певну роботу вдома;
- відправити людину працювати вдома роботодавець може без її згоди;
- однак дистанційна робота є лише рекомендацією. Якщо компанія працює, але людину не відпускають працювати з дому, за можливості задля безпеки можна взяти відпустку;
- працівники можуть колективно звернутися до роботодавця з проханням перевести їх на дистанційний режим роботи. Адже забезпечення безпечних умов праці є його безпосереднім обов'язком;
- якщо роботодавець вирішив дозволити співробітникам працювати віддалено, варто попросити офіційний документ, який це підтверджує. Це потрібно для запобігання звільнення через "прогули".
Зарплата під час карантину
- компанія може оформити час карантину як простій. Тоді працівник отримує зарплату. Час простою не з його вини оплачується не менше, ніж 2/3 окладу;
- якщо роботодавець не оформив простій, компанія офіційно працює;
- карантин юридично не дозволяє роботодавцю не платити підлеглим зарплату, тому вона повністю повинна надходити працівникам;
- оплата дистанційної роботи регулюється внутрішніми наказами чи розпорядженнями на підприємстві. Якщо зайнятість відповідає встановленому графіку роботи, заробітна плата виплачується повністю.
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