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Особливості дистанційної роботи та виплати зарплати в час карантину

Однак є деякі аспекти, на які слід звернути увагу
В умовах загальнонаціонального карантину багато українців працюють дистанційно. Законодавство не повністю регулює режим віддаленої роботи.
Особливості дистанційної роботи та виплати зарплати в час карантину Фото: flickr.com

Особливості дистанційної роботи пояснили на сайті "Координаційного центру з надання правової допомоги", передає 24 КАНАЛ.

Дистанційна робота: основне

  • під час карантину або обмежувальних заходів роботодавець може доручити працівникові виконувати певну роботу вдома;
  • відправити людину працювати вдома роботодавець може без її згоди;
  • однак дистанційна робота є лише рекомендацією. Якщо компанія працює, але людину не відпускають працювати з дому, за можливості задля безпеки можна взяти відпустку;
  • працівники можуть колективно звернутися до роботодавця з проханням перевести їх на дистанційний режим роботи. Адже забезпечення безпечних умов праці є його безпосереднім обов'язком;
  • якщо роботодавець вирішив дозволити співробітникам працювати віддалено, варто попросити офіційний документ, який це підтверджує. Це потрібно для запобігання звільнення через "прогули".

Зарплата під час карантину

  • компанія може оформити час карантину як простій. Тоді працівник отримує зарплату. Час простою не з його вини оплачується не менше, ніж 2/3 окладу;
  • якщо роботодавець не оформив простій, компанія офіційно працює;
  • карантин юридично не дозволяє роботодавцю не платити підлеглим зарплату, тому вона повністю повинна надходити працівникам;
  • оплата дистанційної роботи регулюється внутрішніми наказами чи розпорядженнями на підприємстві. Якщо зайнятість відповідає встановленому графіку роботи, заробітна плата виплачується повністю.

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23 03 2020 17:20
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