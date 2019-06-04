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Усик дебютує в суперважкій вазі 25 травня

Суперником українця стане 38-річний камерунець Карлос Такам
Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBC, WBO у важкій вазі Олександр Усик звернувся до своїх уболівальників у зв'язку з переходом у суперважкий дивізіон.
Усик дебютує в суперважкій вазі 25 травня Фото: ria.ru

Відповідне відео Усик опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дорогі друзі, усім добридень. 25 травня у Вашингтоні, штат Меріленд, пройде мій наступний поєдинок уже в новій для мене ваговій категорії. Ми йдемо в супертяжі. З Божою допомогою нам там усе вдасться. Heavyweight division!", - сказав Усик. 

Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама з Камеруну. Поєдинок відбудеться 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Гіллі.  

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у сенаде Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, в останньому поєдинку першої важкої ваги Усик переміг нокаутом Тоні Беллью і захистив всі свої титули, однак пізніше відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

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06 04 2019 21:22
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