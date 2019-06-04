Усик дебютує в суперважкій вазі 25 травня

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBC, WBO у важкій вазі Олександр Усик звернувся до своїх уболівальників у зв'язку з переходом у суперважкий дивізіон.

Відповідне відео Усик опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дорогі друзі, усім добридень. 25 травня у Вашингтоні, штат Меріленд, пройде мій наступний поєдинок уже в новій для мене ваговій категорії. Ми йдемо в супертяжі. З Божою допомогою нам там усе вдасться. Heavyweight division!", - сказав Усик.

Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама з Камеруну. Поєдинок відбудеться 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Гіллі.

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у сенаде Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, в останньому поєдинку першої важкої ваги Усик переміг нокаутом Тоні Беллью і захистив всі свої титули, однак пізніше відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.