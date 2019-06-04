Усик дебютує в суперважкій вазі 25 травня
Відповідне відео Усик опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.
"Дорогі друзі, усім добридень. 25 травня у Вашингтоні, штат Меріленд, пройде мій наступний поєдинок уже в новій для мене ваговій категорії. Ми йдемо в супертяжі. З Божою допомогою нам там усе вдасться. Heavyweight division!", - сказав Усик.
Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Карлоса Такама з Камеруну. Поєдинок відбудеться 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Гіллі.
38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у сенаде Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, в останньому поєдинку першої важкої ваги Усик переміг нокаутом Тоні Беллью і захистив всі свої титули, однак пізніше відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.
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