Усик має стимул виграти реванш у Джошуа для всієї України

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа.

Перемога Олександра буде стимулом для всієї України.

"Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона слугуватиме мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковим, а неймовірним стимулом перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні", - сказав Красюк.

Боксери змагатимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.