Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Усик має стимул виграти реванш у Джошуа для всієї України

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа.
Усик має стимул виграти реванш у Джошуа для всієї України Фото: zik.ua

Перемога Олександра буде стимулом для всієї України.

"Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона слугуватиме мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковим, а неймовірним стимулом перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні", - сказав Красюк.

Боксери змагатимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2022 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.