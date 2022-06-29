СПОРТ НОВИНИОлександр Красюк, промоутер чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик має стимул виграти реванш у Джошуа для всієї України
Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії
Фото: zik.ua
Перемога Олександра буде стимулом для всієї України.
"Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона слугуватиме мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковим, а неймовірним стимулом перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні", - сказав Красюк.
Боксери змагатимуться за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
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