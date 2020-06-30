УЄФА оприлюднив розклад юнацького Євро-2021 з футзалу За рік пройде фінальна стадія за участі семи переможців кваліфікації та команди країни-господаря Євро-2021

Жеребкування кваліфікаційного турніру другого чемпіонату Європи з футзалу серед юнаків (гравці до 19-ти років) відбудеться 23 жовтня.

Фото: uefa.com

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зазначає "Укрінформ". За рік пройде фінальна стадія за участі семи переможців кваліфікації та команди країни-господаря Євро-2021, яку Виконавчий комітет УЄФА назве 24 вересня поточного року. Відбірковий турнір має завершитися до 28 березня 2021 року. Розклад Євро-2021 (U19) з футзалу. 23.10.2020 - жеребкування кваліфікації. 12-17.01.2021 - попередній раунд (якщо знадобиться). 23-28.03.2021 - основний раунд. 31.10 - 07.11.2021 - фінальний турнір. На першому в історії Євро з футзалу серед юнаків, що відбулося минулого року, збірна України пробилася до фінального турніру, де посіла у своїй групі третє місце. А чемпіоном став один із кривдників "синьо-жовтих" - команда Іспанії. Нагадаємо, що визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА

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