Визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії

Матчі групового етапу Ліги націй УЄФА пройдуть у вересні, жовтні і листопаді 2020 року.

Фото: uefa.com

Новий розклад було оприлюднено після засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорювався новий європейський футбольний календар в світлі пандемії COVID-19, повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу, зазначає "Укрінформ". Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть 3/4/5 і 6/7/8 вересня; 10/11 і 13/14 жовтня; 14/15 і 17/18 листопада 2020 року. Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Повний розклад з датами і часом початку матчів УЄФА представить пізніше. Читайте також: Англія відновлює футбольний чемпіонат

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