СПОРТ НОВИНИМатчі групового етапу Ліги націй УЄФА пройдуть у вересні, жовтні і листопаді 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА
Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії
Фото: uefa.com
Новий розклад було оприлюднено після засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорювався новий європейський футбольний календар в світлі пандемії COVID-19, повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу, зазначає "Укрінформ".
Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть 3/4/5 і 6/7/8 вересня; 10/11 і 13/14 жовтня; 14/15 і 17/18 листопада 2020 року.
Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії.
Повний розклад з датами і часом початку матчів УЄФА представить пізніше.
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