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Визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА

Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії
Матчі групового етапу Ліги націй УЄФА пройдуть у вересні, жовтні і листопаді 2020 року.
Визначився новий розклад групового етапу Ліги націй УЄФА Фото: uefa.com

Новий розклад було оприлюднено після засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорювався новий європейський футбольний календар в світлі пандемії COVID-19, повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу, зазначає "Укрінформ".

Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть 3/4/5 і 6/7/8 вересня; 10/11 і 13/14 жовтня; 14/15 і 17/18 листопада 2020 року.

Національна збірна України виступить в групі 4 ліги А разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Повний розклад з датами і часом початку матчів УЄФА представить пізніше.

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18 06 2020 14:30
ТЕГИ: УЄФА
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