СПОРТ НОВИНИФутбольний сезон в Англії, перерваний з 9 березня через пандемію коронавірусу, поновлюється в середу, 17 червня, двома матчами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Англія відновлює футбольний чемпіонат
Спортивні оєдинки проходитимуть без глядачів
Фото: з вільних джерел
У Бірмінгемі о 20.00 за київським часом "Астон Вілла" зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" о 22.15 на "Етіхад" прийматиме лондонський "Арсенал", повідомляє "Укрінформ".
На даний момент в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) впевнено лідирує "Ліверпуль", який набрав 82 очки у 29-ти матчах. "Манчестер Сіті" відстає на 25 очок, маючи гру в запасі. Третім йде "Лестер" (53 очки).
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