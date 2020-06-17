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Англія відновлює футбольний чемпіонат

Спортивні оєдинки проходитимуть без глядачів
Футбольний сезон в Англії, перерваний з 9 березня через пандемію коронавірусу, поновлюється в середу, 17 червня, двома матчами.
Англія відновлює футбольний чемпіонат Фото: з вільних джерел

У Бірмінгемі о 20.00 за київським часом "Астон Вілла" зійдеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Сіті" о 22.15 на "Етіхад" прийматиме лондонський "Арсенал", повідомляє "Укрінформ".

На даний момент в турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) впевнено лідирує "Ліверпуль", який набрав 82 очки у 29-ти матчах. "Манчестер Сіті" відстає на 25 очок, маючи гру в запасі. Третім йде "Лестер" (53 очки).

Нагадаємо, що стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"

 
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17 06 2020 10:51
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