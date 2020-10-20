УЄФА розглядає варіанти розширення Ліги чемпіонів до 36 команд

Остаточне рішення може бути прийнято в 2021 році

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може поміняти формат проведення групового турніру Ліги чемпіонів з сезону-2024/25.

За інформацією The Telegraph, розглядається два варіанти розширення. Відповідно до першого, 36 клубів будуть розподілені на шість груп, кожна команда зіграє по п'ять матчів вдома та на виїзді, передає "Укрінформ".

Другий варіант передбачає, що кожна команда зіграє з десятьма суперниками, які підбиратимуться на основі системи посіву. Повідомляється, що другий варіант має більшу підтримку, оскільки він дасть можливість збільшити кількість топ-ігор на груповому етапі, а це зробить Лігу чемпіонів привабливішою для телебачення.

В даний час в Лізі чемпіонів виступають 32 команди, які діляться на вісім груп.

Нагадаємо, що УЄФА дозволив часткове повернення глядачів на трибуни, якщо буде згода місцевої влади