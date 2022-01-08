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УЄФА вирішив застосувати систему VAR вже у третьому раунді відбору ЛЧ

Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо"
Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив історичне рішення.
УЄФА вирішив застосувати систему VAR вже у третьому раунді відбору ЛЧ Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба УЄФА, уперше вже на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у матчах використовуватиметься система VAR (Video assistant referee - система відеодопомоги арбітрам).
 
Що таке VAR? 
Система відеоасистента арбітра (ВАА), скорочено VAR або відеопомічник арбітра — технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол в 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.
 
Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти вірне рішення:
 
  • порушення правил при забитих голах,
  • епізоди з призначенням пенальті,
  • помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
  • помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
 
Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити і підтвердити "явні помилки" судді під час матчу.
 
Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо".
 
Матч розпочнеться у польському місті Лодзь о 21.00 за київським часом.
 
 
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01 08 2022 13:11
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