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УЄФА вирішив застосувати систему VAR вже у третьому раунді відбору ЛЧ
Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо"
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба УЄФА, уперше вже на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у матчах використовуватиметься система VAR (Video assistant referee - система відеодопомоги арбітрам).
Що таке VAR?
Система відеоасистента арбітра (ВАА), скорочено VAR або відеопомічник арбітра — технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол в 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.
Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти вірне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити і підтвердити "явні помилки" судді під час матчу.
Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо".
Матч розпочнеться у польському місті Лодзь о 21.00 за київським часом.
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