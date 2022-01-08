УЄФА вирішив застосувати систему VAR вже у третьому раунді відбору ЛЧ

Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо"

Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив історичне рішення.

Як повідомляє пресслужба УЄФА, уперше вже на стадії третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у матчах використовуватиметься система VAR (Video assistant referee - система відеодопомоги арбітрам).

Що таке VAR?

Система відеоасистента арбітра (ВАА), скорочено VAR або відеопомічник арбітра — технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол в 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти вірне рішення:

порушення правил при забитих голах,

епізоди з призначенням пенальті,

помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою). Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити і підтвердити "явні помилки" судді під час матчу.

Найближчої середи, 3 серпня, свою першу домашню зустріч цього етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма" проведуть футболісти київського "Динамо".

Матч розпочнеться у польському місті Лодзь о 21.00 за київським часом.