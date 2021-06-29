НОВИНИМіжнародна група вчених виявила раптове зникнення великого крижаного озера на поверхні шельфового льодовика Антарктиди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Антарктиді зникло велике озеро
Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, спричинила тріщину в льодовому шельфі під озером. В результаті гідророзриву вода стікала в океан, який знаходився нижче
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Phys.org.
Дослідники, аналізуючи супутникові дані апарату ICESat-2 від NASA, дійшли висновку, що озеро зникло у 2019 році, коли у шельфовому льодовику Еймері, що у східній частині Антарктиди, була зима.
Фото: phys.org
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За підрахунками вчених, таким чином в океані розчинилося 600-750 мільйонів кубічних метрів води.
"Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, спричинила тріщину в льодовому шельфі під озером. В результаті гідророзриву вода стікала в океан, який знаходився нижче", - заявив Роланд Варнер із Університету Тасманії (Австралія).
Зазначається, що гідророзриви трапляються на невеликих шельфових льодовиках Антарктичного півострова, де вода тане влітку, просочується в мікротріщини і замерзає взимку, що призводить до розтріскування льоду. Проте таке рідко спостерігається в льодовиках, товщина яких досягає 1400 метрів, як у Еймері.
Нагадаємо, що у травні від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг.
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29 06 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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