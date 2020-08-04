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В апараті РНБО України відсутні проекти будь-яких рішень щодо пом'якшення карантинних заходів

У РНБО нагадали, що карантин в Україні введено урядовими рішеннями, зокрема, новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
"Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її" безвідповідальною дезінформацією та елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації", - повідомляє в середу прес-служба РНБО.
В апараті РНБО України відсутні проекти будь-яких рішень щодо пом Фото: atn.ua

В апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних "проектів рішення РНБО" про послаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусною інфекцією, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її" безвідповідальною дезінформацією та елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації", - повідомляє в середу прес-служба РНБО.

У РНБО нагадали, що карантин в Україні введено урядовими рішеннями, зокрема, новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Наголошуємо, що заходи, яких вживає влада для протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими та аналогічними діям більшості країн Європи та світу. Наполегливо просимо журналістів не використовувати неперевірені джерела інформації, а користуватися офіційними повідомленнями органів влади", - наголосили в РНБО.

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08 04 2020 14:00
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