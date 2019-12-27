В Апеляційному суді почали розглядати справу "ексберкутівців", обвинувачених у розстрілі 49 чоловік
Усі п'ятеро обвинувачених просять в апеляції скасувати їм запобіжний захід, передає LB.ua.
Обвинувачених Янишевського, Зінченка й Аброськіна, які перебувають під вартою, включили з СІЗО по відеозв'язку. У Аброськіна на плечі російський триколор. Обвинуваченого Маринченка немає на процесі, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Сергій Тамтура знаходиться у залі суду.
За словами одного з адвокатів обвинувачених Ігоря Варфоломеєва, апеляції були подані і самими обвинуваченими особисто через канцелярію СІЗО, і їх адвокатами відразу після рішення суду 19 грудня. Апеляційний суд вчора розподілив справу на суддю Васильєву. Приміщення залу суду заповнене пресою.
До суду з'явилися прокурори Ігор Земсков, Олексій Донський, Яніс Симонов, а також, прокурор Денис Іванов, адвокат потерпілих Євгенія Закревська, потерпілі. Сторону захисту представляють адвокати Степан Решко, Ігор Варфоломеєв, Олександр Горошинський.
Нагадаємо, що Дніпровський районний суд Києва 30 серпня виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.
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