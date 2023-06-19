В Атлантичному океані зник підводний човен, що показує туристам затонулий "Титанік"

Туристична фірма OceanGate, яка проводить експедиції до місця затонулого корабля, заявила, що вивчає всі варіанти безпечного повернення екіпажу.

В Атлантичному океані безвісти зник підводний транспортний засіб, який віз туристів для огляду уламків затонулого Титаніка.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що точно невідомо, скільки людей перебували на борту туристичної субмарини.

"Туристична фірма OceanGate, яка проводить експедиції до місця затонулого корабля вартістю 250 000 доларів США, заявила, що вивчає всі варіанти безпечного повернення екіпажу. Зазначається, що урядові установи та глибоководні компанії допомагають операції", - йдеться у повідомленні ВВС.

У 1912 році найбільше на той час судно у світі "Титанік" зіткнулося з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей.

Тепер затонулий корабель лежить на дні Атлантики на глибині 3 800 метрів приблизно за 600 км від канадського узбережжя Ньюфаундленду.