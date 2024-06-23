В Дагестані серія нападів: обстріляли синагогу, церкву і поліцію
Про стрілянину також повідомили в столиці Дагестану - в Махачкалі, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Відомо, що рупа невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву.
Сталося це близько 18:00 за місцевим часом, а пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі.
Також відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.
Людей, ймовірно, які обстріляли православний храм у Дербенті було п'ятеро і вони пересуваються на білому Volkswagen Polo.
Введено план "Перехоплення".
Крім того, біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою, а ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.
Голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв заявив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника - 66-річному чоловіку перерізали горло.