Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

В Еквадорі озброєні люди увірвалися в студію телеканалу. Запроваджено надзвичайний стан

10 січня 2024, 08:32
В Еквадорі озброєні люди увірвалися в студію телеканалу. Запроваджено надзвичайний стан
з вільних джерел
Вони захопили заручників під час прямого ефіру.

В Еквадорі озброєні гвинтівками та гранатами чоловіки ввірвалися в студію телеканалу TC міста Гуаякіль. 

Про це написала газета El Universo.

Людям у студії погрожували зброєю і змусили їх стати на коліна. Також було чутно постріли та прохання не стріляти.

Незадовго до цього у країні оголосили надзвичайний стан через втечу з вʼязниці лідера найбільшого злочинного угруповання відомого як Фіто. Також запровадили комендантську годину. Сили безпеки Еквадору намагаються відновити порядок щонайменше в шести вʼязницях, де спалахнули заворушення. Нині президент країни оголосив режим «внутрішнього збройного конфлікту» на тлі масових заворушень.

У жовтні в Еквадорі обрали президента — 36-річного Даніела Нобоа. Після втечі Фіто він пообіцяв розпочати боротьбу з картелями. Наступного дня еквадорська влада повідомила про численні вибухи та заявила про викрадення семи поліцейських.

"Оголосив війну — отримаєш війну. Ви оголосили надзвичайний стан. Ми оголошуємо поліцію, цивільних і військових воєнною здобиччю", — ці слова прочитав на камеру один із викрадених поліцейських, на якого навели пістолет. Послання адресоване президенту.

Адольфо Масіаса на прізвисько "Фіто" — впливовий лідер однієї з найпотужніших банд країни «Лос Чонерос». Він сидів у комплексі "Ла Рехіонал", де утримують майже 12 тисяч увʼязнених. Фактично Фіто контролював вʼязницю.

В Еквадорі рівень убивств з 2018 по 2022 рік зріс учетверо, а 2023 рік став рекордним: у країні з населенням близько 17 мільйонів людей було скоєно понад 7 800 вбивств і вилучено 220 тонн наркотиків. Після приходу до влади новий президент сказав, що побудує дві в’язниці суворого режиму для утримання найнебезпечніших злочинців.

Еквадорзаручники

Останні матеріали

Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється