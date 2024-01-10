В Еквадорі озброєні люди увірвалися в студію телеканалу. Запроваджено надзвичайний стан

Вони захопили заручників під час прямого ефіру.

В Еквадорі озброєні гвинтівками та гранатами чоловіки ввірвалися в студію телеканалу TC міста Гуаякіль.

Про це написала газета El Universo.

Людям у студії погрожували зброєю і змусили їх стати на коліна. Також було чутно постріли та прохання не стріляти.

Незадовго до цього у країні оголосили надзвичайний стан через втечу з вʼязниці лідера найбільшого злочинного угруповання відомого як Фіто. Також запровадили комендантську годину. Сили безпеки Еквадору намагаються відновити порядок щонайменше в шести вʼязницях, де спалахнули заворушення. Нині президент країни оголосив режим «внутрішнього збройного конфлікту» на тлі масових заворушень.

У жовтні в Еквадорі обрали президента — 36-річного Даніела Нобоа. Після втечі Фіто він пообіцяв розпочати боротьбу з картелями. Наступного дня еквадорська влада повідомила про численні вибухи та заявила про викрадення семи поліцейських.

"Оголосив війну — отримаєш війну. Ви оголосили надзвичайний стан. Ми оголошуємо поліцію, цивільних і військових воєнною здобиччю", — ці слова прочитав на камеру один із викрадених поліцейських, на якого навели пістолет. Послання адресоване президенту.

Адольфо Масіаса на прізвисько "Фіто" — впливовий лідер однієї з найпотужніших банд країни «Лос Чонерос». Він сидів у комплексі "Ла Рехіонал", де утримують майже 12 тисяч увʼязнених. Фактично Фіто контролював вʼязницю.

В Еквадорі рівень убивств з 2018 по 2022 рік зріс учетверо, а 2023 рік став рекордним: у країні з населенням близько 17 мільйонів людей було скоєно понад 7 800 вбивств і вилучено 220 тонн наркотиків. Після приходу до влади новий президент сказав, що побудує дві в’язниці суворого режиму для утримання найнебезпечніших злочинців.