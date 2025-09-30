Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Еквадорі напали на гуманітарний конвой, в якому був президент

30 вересня 2025, 13:31
У Еквадорі напали на гуманітарний конвой, в якому був президент
17 військових взяли у заручники
У Еквадорі гуманітарний конвой на чолі з президентом країни Даніелем Нобоа атакували. 17 військових взяли в заручники. Конвой, у складі якого були дипломати ООН та ЄС, доставляв допомогу громадам під час національного страйку, коли близько 350 осіб атакували його коктейлями Молотова.
 
Про це повідомила урядова представниця Кароліна Харамільйо, пише ВВС.
 
Найбільша організація корінних народів Еквадору, що очолює протести проти скорочення паливних субсидій, заявила, що один її учасник загинув від куль військових.
 
Президент Нобоа опублікував у соцмережах фото пошкоджених автомобілів і уточнив, що разом з ним перебували посол Італії та верховний дипломат Ватикану в Еквадорі, а також делегати ООН та ЄС.
 
За словами Харамільйо, наразі місцеперебування 17 викрадених військових невідоме. Армія звинуватила нападників у тероризмі, опублікувавши фото поранених солдатів і пообіцявши покарання.
 
У провінції Імбабура, де стався напад, спалахнули масові сутички. Конфедерація корінних національностей Еквадору (Conaie) повідомила про загибель свого члена Ефраїна Фуереса, назвавши це "державним злочином". Водночас організація заперечила, що є "терористами чи злочинцями", поклавши відповідальність за насильство на уряд.
 
В країні запроваджено надзвичайний стан у восьми провінціях і комендантську годину в п’яти з них. Президент Нобоа звинуватив венесуельське угруповання Tren de Aragua в участі у заворушеннях і пригрозив протестувальникам 30-річним тюремним терміном за "тероризм".
Еквадоргуманітарка

Останні матеріали

Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється