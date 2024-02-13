Еквадор може передати Україні Мі-17 взамін на американські Black Hawk

США планують передати Еквадору гвинтокрили Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

Про це повідомляє місцева газета Infodefensa.

"Передача цих літаків відбудеться після передачі еквадорській армії російських гелікоптерів Мі-171 і 17-1В, які нині мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин", - написало видання.

Збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk в Латинській Америці після Колумбії, Бразилії, Аргентини, Мексики і Чилі.

Black Hawk планують задіювати в боротьбі з терористичними організаціями на території країни.

Крім того, Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.