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Еквадор може передати Україні Мі-17 взамін на американські Black Hawk

13 лютого 2024, 16:33
Еквадор може передати Україні Мі-17 взамін на американські Black Hawk
Фото: ЕРА
США планують передати Еквадору гвинтокрили Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

Про це повідомляє місцева газета Infodefensa.

"Передача цих літаків відбудеться після передачі еквадорській армії російських гелікоптерів Мі-171 і 17-1В, які нині мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин", - написало видання. 

Збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk в Латинській Америці після Колумбії, Бразилії, Аргентини, Мексики і Чилі. 

Black Hawk планують задіювати в боротьбі з терористичними організаціями на території країни.

Крім того, Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.

 

ЕквадорМі-17гвинтокрил

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