Еквадор може передати Україні Мі-17 взамін на американські Black Hawk
Про це повідомляє місцева газета Infodefensa.
"Передача цих літаків відбудеться після передачі еквадорській армії російських гелікоптерів Мі-171 і 17-1В, які нині мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин", - написало видання.
Збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk в Латинській Америці після Колумбії, Бразилії, Аргентини, Мексики і Чилі.
Black Hawk планують задіювати в боротьбі з терористичними організаціями на території країни.
Крім того, Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.