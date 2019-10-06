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В Гаазькому суді починаються слухання за позовом України проти Росії

Постійна палата третейського суду в Гаазі 10-14 червня проведе слухання щодо попередніх заперечень Росії у справі за позовом України
Позов стосується порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.
В Гаазькому суді починаються слухання за позовом України проти Росії Фото: EPA/UPG

Першою о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія. Вже завтра, теж о 10:00, виступатиме Україна, йдеться в "Укрінформ".

Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин.

Другий раунд починається 13 червня. Цього дня виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, - Україна.

Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Додамо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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10 06 2019 10:35
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