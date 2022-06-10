В громадському транспорті відзавтра заборонено "акустичне насилля"

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку

7 жовтня набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ).

Про це повідомляє Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

Зокрема, від 7 жовтня забороняється "акустичне насилля" у пасажирському транспорті.

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено "відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку".

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.