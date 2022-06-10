CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВодіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В громадському транспорті відзавтра заборонено "акустичне насилля"
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
7 жовтня набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ).
Про це повідомляє Комітет гуманітарної та інформаційної політики.
Зокрема, від 7 жовтня забороняється "акустичне насилля" у пасажирському транспорті.
Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено "відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку".
Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.
Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.
Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.
Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.
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06 10 2022 13:45 МЕДІА
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