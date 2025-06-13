В Грузії затримали ще одного лідера опозиції

Він сам приб до Руставської в'язниці.

У Грузії заарештували лідера опозиційної коаліції "За зміни" Ніку Гварамію.

Про це повідомляє незалежне видання SOVA.

Правоохоронні органи арештували Гварамію в Руставській пенітенціарній установі №12, куди опозиційний політик прибув сам.

Перед цим опозиціонер приб до Руставської в'язниці, зателефонував за номером 112 та сам викликав поліцію.

Патрульні ж заявили, що вони "передали" інформацію про місцезнаходження Гварамії до відповідної служби.

"Олігархія повинна впасти! Слава Грузії!" – сказав Ніка Гварамія під час арешту.

напередодні суддя Тбіліського міського суду замінив заставу на ув'язнення у справі про неявку лідера коаліції "За зміни" Ніки Гварамії до спірної слідчої парламентської комісії.

Сам же політик на судове засідання не з'явився.

Грузинський опозиціонер Ніка Гварамія був викликаний до Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, куди не з'явився, тому йому пред'явили звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу, яка передбачає "невиконання вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії" і карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року.

Опозиціонеру було надано 50-денний термін для внесення застави, який закінчився 7 червня.