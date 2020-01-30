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В Мінекономіки пропонують скасувати мораторій на експорт лісу

"По-перше, співпраця має бути взаємовигідною. Ми завжди цінуватимемо підтримку ЄС, але водночас, ми не маємо стати сировинним придатком"
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимолфій Милованов заявив про необхідність скасування Україною заборони на експорт необробленої деревини (мораторій на експорт лісу).
В Мінекономіки пропонують скасувати мораторій на експорт лісу Фото: Європейська правда

Про це Милованов повідомив у Facebook за підсумками засідання Ради асоціації України та ЄС, повідомляє "Громадське".

"Потрібно усувати те, що заважає торгівлі між Україною та ЄС. Для ЄС це заборона на експорт лісу з України. Для нас це захисні заходи ЄС на метал, які завдають шкоди нашій економіці", - написав міністр.

Він зазначив, що такі зустрічні кроки дозволили б Україні наростити торгівлю з Європою.

Крім цього Милованов зазначив, що з 1 лютого запрацюють зміни, які дозволять пришвидшити експорт української курятини до ЄС.

Разом з тим міністр розвитку економіки додав, що співпраця України та ЄС повинна стати взаємовигідною.

"По-перше, співпраця має бути взаємовигідною. Ми завжди цінуватимемо підтримку ЄС, але водночас, ми не маємо стати сировинним придатком", - додав Милованов.

Зазначимо, що Україна запровадила заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до ЄС у 2015 році з метою боротьби з незаконною вирубкою карпатських лісів. Водночас, з того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

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30 01 2020 10:45
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