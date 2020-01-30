В Мінекономіки пропонують скасувати мораторій на експорт лісу
Про це Милованов повідомив у Facebook за підсумками засідання Ради асоціації України та ЄС, повідомляє "Громадське".
"Потрібно усувати те, що заважає торгівлі між Україною та ЄС. Для ЄС це заборона на експорт лісу з України. Для нас це захисні заходи ЄС на метал, які завдають шкоди нашій економіці", - написав міністр.
Він зазначив, що такі зустрічні кроки дозволили б Україні наростити торгівлю з Європою.
Крім цього Милованов зазначив, що з 1 лютого запрацюють зміни, які дозволять пришвидшити експорт української курятини до ЄС.
Разом з тим міністр розвитку економіки додав, що співпраця України та ЄС повинна стати взаємовигідною.
"По-перше, співпраця має бути взаємовигідною. Ми завжди цінуватимемо підтримку ЄС, але водночас, ми не маємо стати сировинним придатком", - додав Милованов.
Зазначимо, що Україна запровадила заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до ЄС у 2015 році з метою боротьби з незаконною вирубкою карпатських лісів. Водночас, з того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.
Нагадаємо, що Оржель просить Авакова взяти під контроль розслідування щодо вирубок в Ужанському нацпарку
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