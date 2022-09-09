В Місоцполітики дали поради ВПО, які не отримали грошову допомогу
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
"Не можу сказати, що таких випадків було багато, але кілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу системи "Дія" не дійшли до кінцевої точки прийняття рішення. Проаналізувавши цю ситуацію спільно з міністерством цифрової інформації та реагуючи на запити цих людей, ми надали їм можливість повторно звернутися по допомогу", — сказав Музиченко
За його словами, Мінцифри сформувало перелік таких громадян, він уже переданий до органів соціального захисту населення. Тому ті внутрішньо переміщені особи, які звернулися до 30 квітня через "Дію" по допомогу, але так і не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку.
"Звертаю увагу, що ці заяви подаються не через ЦНАП чи територіальну громаду, а саме через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Якщо вони внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу починаючи з березня. Якщо людина не потрапила до такого списку, вона все одно має звернутися і надати підтвердження того, що у квітні поточного року вона вже подавала інформацію про надання допомоги. Їй також будуть призначені відповідні виплати", - підкреслив заступник міністра.
Додати коментар
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
- ФОТО Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі
- росія зализує рани, несе втрату боєздатності і має поганих керівників – генерал Марк Гертлінг аналізує бойові дії на Півдні України
- Том Купер про успішні дії українців на одній з ділянок фронту на Херсонщині. Підсумки 4 вересня