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В Місоцполітики дали поради ВПО, які не отримали грошову допомогу

Мінцифри сформувало перелік таких громадян, він уже переданий до органів соціального захисту населення
В Місоцполітики дали поради ВПО, які не отримали грошову допомогу Фото: rian.com.ua
Внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через "Дію" та не отримали її, можуть вдруге звернутися по допомогу - але вже в органи з питань соціального захисту.
 

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

"Не можу сказати, що таких випадків було багато, але кілька десятків тисяч звернень через недосконалу роботу системи "Дія" не дійшли до кінцевої точки прийняття рішення. Проаналізувавши цю ситуацію спільно з міністерством цифрової інформації та реагуючи на запити цих людей, ми надали їм можливість повторно звернутися по допомогу", — сказав Музиченко

За його словами, Мінцифри сформувало перелік таких громадян, він уже переданий до органів соціального захисту населення. Тому ті внутрішньо переміщені особи, які звернулися до 30 квітня через "Дію" по допомогу, але так і не отримали грошей, можуть вдруге подати відповідну заявку.

"Звертаю увагу, що ці заяви подаються не через ЦНАП чи територіальну громаду, а саме через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Якщо вони внесені до зазначеного списку, їм буде призначено допомогу починаючи з березня. Якщо людина не потрапила до такого списку, вона все одно має звернутися і надати підтвердження того, що у квітні поточного року вона вже подавала інформацію про надання допомоги. Їй також будуть призначені відповідні виплати", - підкреслив заступник міністра.

 
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09 09 2022 08:40
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