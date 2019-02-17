CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області громада Свято-Троїцького храму перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одеській області Свято-Троїцька громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ
На даний момент у Православній церкві України налічується 301 храм і 2 собори
Фото: dumskaya.net
"В селі Новоєлизаветівці завжди діяв тільки один храм, спочатку в ньому було засновано парафію Української православної церкви Київського патріархату, яка діяля з 1996 по 2002 рік. У 2002 році священик обманом перевів парафію в Українську православну церкву Московського патріархату", - зазначили в єпархії, повідомляє "Думська".
Також у храмі уточнили, що вирішили перейти в ПЦУ після останніх подій в Україні. Відповідне рішення було прийнято в суботу, 16 лютого.
Також, у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".
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