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В Одеській області Свято-Троїцька громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ

На даний момент у Православній церкві України налічується 301 храм і 2 собори
В Одеській області громада Свято-Троїцького храму перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України.
В Одеській області Свято-Троїцька громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ Фото: dumskaya.net

"В селі Новоєлизаветівці завжди діяв тільки один храм, спочатку в ньому було засновано парафію Української православної церкви Київського патріархату, яка діяля з 1996 по 2002 рік. У 2002 році священик обманом перевів парафію в Українську православну церкву Московського патріархату", - зазначили в єпархії, повідомляє "Думська".

Також у храмі уточнили, що вирішили перейти в ПЦУ після останніх подій в Україні. Відповідне рішення було прийнято в суботу, 16 лютого.

Також, у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".

 

 

 
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17 02 2019 17:52
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