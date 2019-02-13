Мангер звинувачує генерала СБУ в організації вбивства Гандзюк
Про це він сказав 13 лютого на засіданні суду, який обирає йому запобіжний захід, інформує "Українська правда".
Взявши слово, Мангер вкотре заявив, що "не був знайомий із Гандзюк та не мав із нею конфліктів".
"Мені відомо, що Катерина дійсно співпрацювала зі Службою безпеки та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка", – сказав Мангер.
Він стверджує, що Доценко створив на території області декілька кримінальних угруповувань, які займались вирубкою лісу, рекетом та вимаганням та мав через це конфлікт із поліцією.
"Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гнадзюк з метою дискримінації органів поліції. Але після того (на що в нас є незаперечні докази) як результатом нападом стали дуже тяжкі наслідки, відбулося фізичне знищення Катерини та використання цієї трагедії в політичних цілях", – заявив Мангер.
Ще при цьому Мангер стверджує, що Доценко в особистій бесіді з ним "неодноразово повідомляв про свою особисту ненависть до партії "Батьківщина" та Юлії Володимирівни Тимошенко".
Голова Херсонської облради вказав, що вважає висунуту підозру в організації вбивства активістки "політичним замовленням" та повідомив, що боїться за своє життя.
"Живим я слідству сьогодні не потрібен. Моє фізичне знищення дозволить сьогодні закрити цю справу і знайти.. назвати.. придумати винного. Офіційно заявляю, що не збираюсь закінчувати життя самогубством і якщо зі мною щось станеться, прошу це розглядати як вбивство", – сказав Мангер.
Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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