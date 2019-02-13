Мангер звинувачує генерала СБУ в організації вбивства Гандзюк

Він заявив, що "живим слідству сьогодні не потрібен"

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Про це він сказав 13 лютого на засіданні суду, який обирає йому запобіжний захід, інформує "Українська правда".

Взявши слово, Мангер вкотре заявив, що "не був знайомий із Гандзюк та не мав із нею конфліктів".

"Мені відомо, що Катерина дійсно співпрацювала зі Службою безпеки та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка", – сказав Мангер.

Він стверджує, що Доценко створив на території області декілька кримінальних угруповувань, які займались вирубкою лісу, рекетом та вимаганням та мав через це конфлікт із поліцією.

"Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гнадзюк з метою дискримінації органів поліції. Але після того (на що в нас є незаперечні докази) як результатом нападом стали дуже тяжкі наслідки, відбулося фізичне знищення Катерини та використання цієї трагедії в політичних цілях", – заявив Мангер.

Ще при цьому Мангер стверджує, що Доценко в особистій бесіді з ним "неодноразово повідомляв про свою особисту ненависть до партії "Батьківщина" та Юлії Володимирівни Тимошенко".

Голова Херсонської облради вказав, що вважає висунуту підозру в організації вбивства активістки "політичним замовленням" та повідомив, що боїться за своє життя.

"Живим я слідству сьогодні не потрібен. Моє фізичне знищення дозволить сьогодні закрити цю справу і знайти.. назвати.. придумати винного. Офіційно заявляю, що не збираюсь закінчувати життя самогубством і якщо зі мною щось станеться, прошу це розглядати як вбивство", – сказав Мангер.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.