БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПротягом 28-31 грудня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 46,3 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В останній тиждень 2020 року Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані регулятора.
Зазначається, що усю суму продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
При цьому, НБУ другий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.
Загалом із початку 2020 року НБУ купив на міжбанку валюти на 4,93 млрд доларів і продав на 3,89 млрд доларів. Минулого року чиста купівля валюти склала 1,038 млрд доларів.
Читайте також: Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2021 16:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам