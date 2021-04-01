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В останній тиждень 2020 року Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів

Протягом 28-31 грудня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 46,3 млн доларів.
В останній тиждень 2020 року Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані регулятора.

Зазначається, що усю суму продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

При цьому, НБУ другий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом із початку 2020 року НБУ купив на міжбанку валюти на 4,93 млрд доларів і продав на 3,89 млрд доларів. Минулого року чиста купівля валюти склала 1,038 млрд доларів.

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04 01 2021 16:49
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