В російській армії проблеми з дисципліною та багато втікачів – розвідка Британії
Після початку примусової мобілізації в російській армії загострились проблеми з дисципліною.
Про це пише Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Британські військові дізнались з достовірних дослідженнь незалежних російських ЗМІ, що з січня по травень цього року російські військові суди розглянули більше 1000 справ про самовільне відлучення особового складу - більше, ніж за весь минулий рік.
Розвідка Британії заявляє, що російські військові намагаються підтримувати дисципліну в своїх лавах, але їх проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня минулого року.
Більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку, нині караються умовними термінами, що означає, що вони можуть бути переведені в зону "спецоперації".
"Зусилля РФ щодо покращення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та заохочувати патріотичну запопадливість, а не усувати корінні причини розчарування солдатів", - написано в твітті.Вчора розвідка Британії заявила, що Бєлгородські події допоможуть рф стати "жертвою війни".