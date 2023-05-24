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В російській армії проблеми з дисципліною та багато втікачів – розвідка Британії

24 травня 2023, 11:12
В російській армії проблеми з дисципліною та багато втікачів – розвідка Британії
Військові, яких визнали винними у відході в самоволку, в рф караються умовними термінами і переведять в зону "спецоперації".

Після початку примусової мобілізації в російській армії загострились проблеми з дисципліною.

Про це пише Міністерство оборони Великобританії в Twitter

Британські військові дізнались з достовірних дослідженнь незалежних російських ЗМІ, що з січня по травень цього року російські військові суди розглянули більше 1000 справ про самовільне відлучення особового складу - більше, ніж за весь минулий рік.

Розвідка Британії заявляє, що російські військові намагаються підтримувати дисципліну в своїх лавах, але їх проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня минулого року.

Більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку, нині караються умовними термінами, що означає, що вони можуть бути переведені в зону "спецоперації".

"Зусилля РФ щодо покращення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та заохочувати патріотичну запопадливість, а не усувати корінні причини розчарування солдатів", - написано в твітті.

Вчора розвідка Британії  заявила, що Бєлгородські події допоможуть рф стати "жертвою війни".
армія рфРозвідка Британії

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