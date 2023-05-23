Бєлгородські події допоможуть рф стати "жертвою війни" – розвідка Британії
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в Twitter.
"Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки", – написано в твіті.
В період з 19 по 22 травня 2023 року російські силові структури, ймовірно, вступили в зіткнення з партизанами принаймні в 3ьох місцях у Бєлгородській області. В МО Британії зазначили, що російські антирежимні угруповання взяли на себе відповідальність за ці події
Британські військові вважають, росія зіштовхується з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії.
"рф майже напевно використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні", – заявили у Міноборони Британії.