Бєлгородські події допоможуть рф стати "жертвою війни" – розвідка Британії

росія використає останні події на своєму прикордонні для просування офіційної версії того, що вона є "жертвою війни", вважають в Міноборони Британії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в Twitter.

"Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки", – написано в твіті.

В період з 19 по 22 травня 2023 року російські силові структури, ймовірно, вступили в зіткнення з партизанами принаймні в 3ьох місцях у Бєлгородській області. В МО Британії зазначили, що російські антирежимні угруповання взяли на себе відповідальність за ці події

Британські військові вважають, росія зіштовхується з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії.

"рф майже напевно використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні", – заявили у Міноборони Британії.