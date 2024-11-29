В Тбілісі розігнали мітингарів сльозогінним газом і водометами

Учасники акції протесту були проти відмови від євроінтеграції.

У Тбілісі вночі, 29 листопада, спецназ розігнав учасників антиурядового протесту за допомогою водометів і сльозогінного газу.

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

"Силовики пустили в дію проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ. Крім того, спецназівці застосовували силу при затриманні та переслідуванні учасників акції протесту. Ті, хто потрапив під струмені водометів, повідомляють про печіння шкіри та очей", - пише видання.

На площі перед будівлею парламенту Грузії тепер немає протестувальників.

Барикади протестувальників змиті водометами, територію перед парламентом контролює спецназ.

При розгоні демонстрації постраждала лідерка партії Дроа Елене Хоштарія.

Учасників акції протесту продовжували затримувати на проспекті Руставелі та в соборі Кашветі, де ті сподівалися сховатися від сльозогінного газу.

Учасники писали в соцмережах, що протестувальники не здаються і будують нові барикади після того, як попередні знесло водометом.

Вчора, 28 листопада, ми повідомляли, що в Тбілісі після заяви прем’єра про відмову від євроінтеграції розпочалася акція протест.