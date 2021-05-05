В Укаїні зафіксовано 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 143 випадки;
Вінницька область - 31 випадок;
Волинська область - 102 випадки;
Дніпропетровська область - 213 випадків;
Донецька область - 287 випадків;
Житомирська область - 16 випадків;
Закарпатська область - 13 випадків;
Запорізька область - 85 випадків;
Івано-Франківська область - 13 випадків;
Київська область - 73 випадки;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 58 випадків;
Львівська область - 48 випадків;
Миколаївська область - 111 випадків;
Одеська область - 216 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 68 випадків;
Сумська область - 52 випадки;
Тернопільська область - 70 випадків;
Харківська область - 405 випадків;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 136 випадків;
Черкаська область - 177 випадків;
Чернівецька область - 62 випадки;
Чернігівська область - 24 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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