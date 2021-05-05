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В Укаїні зафіксовано ​​2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 728 осіб, летальних випадків - 161
5 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 090 986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 697 358 осіб, летальних випадків - 45 077.
В Укаїні зафіксовано ​​2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 143 випадки;

Вінницька область - 31 випадок;

Волинська область - 102 випадки;

Дніпропетровська область - 213 випадків;

Донецька область - 287 випадків;

Житомирська область - 16 випадків;

Закарпатська область - 13 випадків;

Запорізька область - 85 випадків;

Івано-Франківська область - 13 випадків;

Київська область - 73 випадки;

Кіровоградська область - 42 випадки;

Луганська область - 58 випадків;

Львівська область - 48 випадків;

Миколаївська область - 111 випадків;

Одеська область - 216 випадків;

Полтавська область - 106 випадків;

Рівненська область - 68 випадків;

Сумська область - 52 випадки;

Тернопільська область - 70 випадків;

Харківська область - 405 випадків;

Херсонська область - 25 випадків;

Хмельницька область - 136 випадків;

Черкаська область - 177 випадків;

Чернівецька область - 62 випадки;

Чернігівська область - 24 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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05 05 2021 09:35
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