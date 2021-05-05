В Укаїні зафіксовано ​​2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 728 осіб, летальних випадків - 161

5 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 090 986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 697 358 осіб, летальних випадків - 45 077.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 143 випадки; Вінницька область - 31 випадок; Волинська область - 102 випадки; Дніпропетровська область - 213 випадків; Донецька область - 287 випадків; Житомирська область - 16 випадків; Закарпатська область - 13 випадків; Запорізька область - 85 випадків; Івано-Франківська область - 13 випадків; Київська область - 73 випадки; Кіровоградська область - 42 випадки; Луганська область - 58 випадків; Львівська область - 48 випадків; Миколаївська область - 111 випадків; Одеська область - 216 випадків; Полтавська область - 106 випадків; Рівненська область - 68 випадків; Сумська область - 52 випадки; Тернопільська область - 70 випадків; Харківська область - 405 випадків; Херсонська область - 25 випадків; Хмельницька область - 136 випадків; Черкаська область - 177 випадків; Чернівецька область - 62 випадки; Чернігівська область - 24 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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