Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україна зафіксовано ​​11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 3 343 особи, летальних випадків - 203
28 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 644 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954.
В Україна зафіксовано ​​11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 374 випадки;

Вінницька область - 433 випадки;

Волинська область - 185 випадків;

Дніпропетровська область - 1 083 випадки;

Донецька область - 841 випадок;

Житомирська область - 791 випадок;

Закарпатська - 271 випадок;

Запорізька область - 310 випадків;

Івано-Франківська область - 307 випадків;

Київська область - 769 випадків;

Кіровоградська область - 173 випадки;

Луганська область - 38 випадків;

Львівська область - 905 випадків;

Миколаївська область - 398 випадків;

Одеська область - 565 випадків;

Полтавська область - 174 випадки;

Рівненська область - 296 випадків;

Сумська область - 562 випадки;

Тернопільська область - 457 випадків;

Харківська область - 1 150 випадків;

Херсонська область - 191 випадок;

Хмельницька область - 676 випадків;

Черкаська область - 253 випадки;

Чернівецька область - 407 випадків;

Чернігівська область - 323 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2021 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.