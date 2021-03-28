В Україна зафіксовано ​​11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 3 343 особи, летальних випадків - 203

28 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 644 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 374 випадки; Вінницька область - 433 випадки; Волинська область - 185 випадків; Дніпропетровська область - 1 083 випадки; Донецька область - 841 випадок; Житомирська область - 791 випадок; Закарпатська - 271 випадок; Запорізька область - 310 випадків; Івано-Франківська область - 307 випадків; Київська область - 769 випадків; Кіровоградська область - 173 випадки; Луганська область - 38 випадків; Львівська область - 905 випадків; Миколаївська область - 398 випадків; Одеська область - 565 випадків; Полтавська область - 174 випадки; Рівненська область - 296 випадків; Сумська область - 562 випадки; Тернопільська область - 457 випадків; Харківська область - 1 150 випадків; Херсонська область - 191 випадок; Хмельницька область - 676 випадків; Черкаська область - 253 випадки; Чернівецька область - 407 випадків; Чернігівська область - 323 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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