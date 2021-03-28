В Україна зафіксовано 11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 374 випадки;
Вінницька область - 433 випадки;
Волинська область - 185 випадків;
Дніпропетровська область - 1 083 випадки;
Донецька область - 841 випадок;
Житомирська область - 791 випадок;
Закарпатська - 271 випадок;
Запорізька область - 310 випадків;
Івано-Франківська область - 307 випадків;
Київська область - 769 випадків;
Кіровоградська область - 173 випадки;
Луганська область - 38 випадків;
Львівська область - 905 випадків;
Миколаївська область - 398 випадків;
Одеська область - 565 випадків;
Полтавська область - 174 випадки;
Рівненська область - 296 випадків;
Сумська область - 562 випадки;
Тернопільська область - 457 випадків;
Харківська область - 1 150 випадків;
Херсонська область - 191 випадок;
Хмельницька область - 676 випадків;
Черкаська область - 253 випадки;
Чернівецька область - 407 випадків;
Чернігівська область - 323 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом